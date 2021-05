Casa do Contribuinte oferecerá serviços Foto: Gilvan Reeve

Publicado 27/05/2021 00:09 | Atualizado 27/05/2021 00:15

Itaborai - Visando oferecer novas ferramentas que possibilitem além da modernização da administração municipal também um melhor atendimento junto ao cidadão, a Prefeitura de Itaboraí inaugurou nesta última terça-feira (25/05), a Casa do Contribuinte. Com o novo espaço, a Prefeitura de Itaboraí facilitará o acesso da população concentrando em um único lugar todos os serviços de IPTU, dívida ativa e ISS. Podendo aumentar a arrecadação do município, gerando com isso, mais benefícios e melhorias nos bairros.

Os trabalhos que eram anteriormente realizados no balcão da Secretaria, agora serão efetuados, num local mais amplo, oferecendo atenção redobrada e conforto ao usuário, onde aquele que possuir pendências referentes a dívidas municipais atrasadas, terá todo acompanhamento e receberá a melhor opção, para a quitação de seus débitos, além da atualização de cadastro municipal na Casa do Contribuinte.

Feliz com mais este acontecimento que ajudará muitos itaboraienses, o prefeito Marcelo Delaroli destaca a importância de implantações como esta na administração.

“Sem sombras de dúvidas esta Casa ajudará muitas pessoas a regularizem de forma tranquila e respeitosa suas respectivas situações. É um ambiente acolhedor, com uma equipe de ponta, totalmente preparada, para mostrar para quem procura o local, e que aquilo que assusta, pode ser resolvido com rapidez e tranquilidade. Ninguém gosta de deixar pra trás alguma pendência. Às vezes os acontecimentos da vida acabam causando alguns transtornos”, destacou.

A Casa do Contribuinte funcionará de segunda a sexta, das 8h às 16h, e oferecerá serviços como emissão de guias (IPTU, ISS, TAXAS); solicitação de ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis); abertura de processos; transferência de titularidade; alteração de endereço e cadastro; certidões; legalização e habite-se; abertura e legalização de empresas; e certidão de informação ou zoneamento.

De acordo com o procurador do município, Pedro Ricardo Queiroz, a parceria foi importante, pois beneficia os servidores e, principalmente, os contribuintes, que ganham um local de trabalho novo, arejado e bem localizado, além de mais celeridade no atendimento.

“As condições de atendimento ao contribuinte de Itaboraí não eram acessíveis. Temos o dever e obrigação de dar melhores condições de trabalho aos servidores e atendimento à população. É inadmissível o contribuinte ter que ir a vários locais para resolver situações referentes ao IPTU, ISSQN, ITBI. Nós temos bons contribuintes e temos que esperá-los, atendê-los bem, com respeito, educação e, principalmente, com celeridade. É nossa função entender isso e procurar ajudar. Nosso governo tem e sempre terá essa visão humanista”, disse Pedro.

O evento de inauguração contou com a presença do prefeito Marcelo Delaroli; do secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Ataíde Santiago; do secretário municipal de Ciência e Inovação, Renato Garcia; e do procurador da Prefeitura, Pedro Ricardo Queiroz.