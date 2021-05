Prefeito anuncia duas creches para Reta e mais recursos para Itaboraí Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/05/2021 16:58

Itaboraí - Para atender mais crianças do município na Educação Infantil, o prefeito Marcelo Delaroli anunciou ao lado do deputado federal Altineu Cortes, importantes conquistas para a Educação do município. Em Brasília, onde está em viagem em busca de investimentos, Delaroli se encontrou com representantes do Ministério da Educação, garantindo a continuidade dos projetos em Itaboraí.

A principal conquista é a construção de duas novas creches no bairro Esperança (Reta). São centenas de vagas que serão abertas, garantindo a segurança, o ensino para as crianças e a tranquilidade para os pais. As unidades abrigarão 120 crianças cada. Os recursos para a construção serão oriundos do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Publicidade

As unidades funcionarão em tempo integral, garantindo a alocação das crianças durante todo o dia e permitindo que os pais possam trabalhar sem precisar se preocupar com a segurança de seus filhos. As creches terão salas de atividades educacionais, berçários, sala administrativa, cozinha, banheiro e área para recreio coberto.

De acordo com Marcelo Delaroli, o governo tem se preocupado desde o início da gestão em ampliar a rede municipal de ensino. O prefeito afirma que continuará trabalhando para garantir educação de qualidade para todos os itaboraienses.

Publicidade

“Construir novas escolas e creches é uma iniciativa de extrema importância para o município. Queremos garantir a possibilidade de dias melhores para nossas crianças e jovens. Agradeço também a atenção e orientação de todos os técnicos do FNDE, em Brasília. Em breve estaremos iniciando a construção das creches. Centenas de novas vagas para educação de nossas crianças, permitindo que pais e mães possam trabalhar sabendo que seus filhos estão na escola”, declarou.

Itaboraí recebe emendas parlamentares:

Publicidade

Ainda nesta semana, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, recebeu em seu gabinete, o deputado federal Pedro Augusto (PSD). O parlamentar realizou a entrega de duas emendas parlamentares no valor de quase R$ 2 milhões destinados para a área da Saúde e para Secretaria de Agricultura do município.

Um das emendas no valor de R$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) na área da Saúde, será para as ações da rede municipal de Itaboraí. Outra emenda no valor R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), para o setor da Agricultura, na aquisição de uma retroescavadeira para melhorar as estradas no escoamento da produção.

Publicidade

Para o prefeito Marcelo Delaroli, as emendas parlamentares ajudam a melhorar a qualidade de vida da população. Esses investimentos são importantes para as cidades, principalmente as de Itaboraí, que contam com poucos recursos.

“Esta emenda irá beneficiar os munícipes, pois é através destes recursos, que podemos custear mais remédios para distribuir gratuitamente à população mais necessitada. Eu quero agradecer ao deputado federal Pedro Augusto pela parceria com o município”, comentou o chefe do Executivo.