Búzios faz pente fino contra obras irregulares nas praias Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 28/05/2021 19:30

Búzios - Um pente fino está sendo realizado no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro com relação aos imóveis que estão obstruindo as areias, de forma irregular, nas praias do balneário.

A ação da Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo está notificando todos os proprietários dos imóveis que estejam obstruindo as areias, através das equipes de fiscais, que tem circulado por nossas praias.

Na semana passada, dezenas de notificações foram emitidas a moradores de Geribá, Praia do Canto, Azeda, Ossos, Tartaruga, Manguinhos, Marina e na praia da Ferradura, que também foi alvo de novas notificações ao longo dessa semana.

Segundo informações dos agentes, os resultados tem sido muito positivos, pois muitos proprietários tem atendido as determinações, retirando canteiros de plantas exóticas e cercados que obstruem a passagem de banhistas.

O trabalho que continua, segue orientação do Ministério Público Federal, no sentido de promover o ordenamento das áreas de marinha. O prazo para adequação está correndo, e quem não retirar as "ocupações irregulares" será multado, podendo chegar a R$80mil reais cada multa. Além da retirada e da demolição das edificações ilegais.