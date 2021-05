Búzios quer acabar com poluição visual dos fios Prefeitura de Búzios

Publicado 28/05/2021 19:30

Búzios - O prefeito do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, Alexandre Martins, enviou na manhã desta quinta-feira (27) para a Câmara Municipal de Búzios um projeto de lei que regulamenta a utilização de postes para fiação em geral das empresas prestadoras de telefonia e internet. A matéria foi com pedido para ser apreciada em Regime de Urgência.

O Projeto tem por objetivo organizar a utilização de fios e demais equipamentos fixados nos postes, visando não apenas solucionar o problema estético como da própria segurança dos munícipes.

Segundo o prefeito, a poluição visual é terrível, a quantidade de fios embolados parece até um ninho: 'Tem cabo solto, pendurado, causando risco, enfim, é necessário dar uma solução. A ideia é fixar num bloco só, com quantidade limitada', declarou o chefe do Executivo buziano.

“Vamos chamar a Enel, pois ela é responsável pelos postes. Já fizemos várias reuniões com as empresas de internet, algumas não compareceram. Agora vamos pegar pesado, se necessário for, vamos cortar os fios. Serei radical em relação a isso, se não estiver de forma adequada os fios serão cortados e as empresas multadas”, explica o Prefeito de Búzios, Alexandre Martins.