Prefeitura do Rio libera praia aos finais de semana Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 08:16 | Atualizado 07/05/2021 08:38

Rio - A Prefeitura do Rio divulgou, na manhã desta sexta-feira, novas mudanças nas medidas de restrição para conter a covid-19. A decisão foi publicada em Diário Oficial. Praias, parques e cachoeiras foram liberadas também aos finais de semana e feriados. Anteriormente, era permitido apenas nos dias úteis.

O novo decreto prevê mudanças nos horários de bares, restaurantes e quiosques. Agora, não têm mais hora limite para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h. A população também pode permanecer em via pública durante a madrugada.

As casas de evento e apresentações artísticas em espaços de evento estão liberadas, com capacidade de 40% em locais fechados e 60% em locais abertos. Também é necessário cumprir o distanciamento mínimo de 1,5m. Porém, boates, danceterias e salões de dança seguem proibidas.

Nas academias, piscinas, centros de treinamento e condicionamento físico ficam permitidas as aulas em grupos, com a ocupação dos ambientes limitada a um indivíduo a cada quatro metros quadrados

As medidas começam a valer a partir de hoje e vão até dia 20 de maio.

Novos decretos:

- Casas de espetáculos podem funcionar com 40% da capacidade em locais fechados;

-Bares, restaurantes e quiosques não têm mais hora para fechar e podem ter música ao vivo até as 23h;

- Praias, cachoeiras e parques estão liberadas na final de semana

Permanece suspenso:



- Funcionamento de boates, danceterias e salões de dança;

- Rodas de samba e de festas que necessitem de autorização transitória, em áreas públicas e

particulares;

- Entrada de ônibus e demais veículos de fretamento no município, exceto aqueles que prestem serviços regulares para funcionários de empresas ou para hotéis, cujos passageiros comprovem, neste caso, reserva de hospedagem;

Prefeitura pode atuar com medidas restritivas 'localizadas' em caso de descumprimento



O prefeito do Rio, Eduardo Paes, confirmou que o município que pode endurecer as medidas restritivas de maneira localizada, em caso de descumprimento.

"Quero fazer um apelo a donos de estabelecimentos comerciais, população como um todo. Se a gente conseguir respeitar as regras colocadas, a gente ainda está se protegendo da doença. Se a gente tiver que impor medidas restritivas até regionalmente localizadas, nós vamos impor. Se percebemos que alguns locais tradicionais viraram bagunça de novo, podemos colocar medidas restritivas nestes locais", disse Paes.



"É óbvio que quando você flexibiliza, fica mais difícil fiscalizar. Tem lá aquele período que não podia permanecer na via pública, e agora pode, dá a impressão de que pode tudo. Nós não hesitaremos em voltar a colocar medidas mais restritivas se as pessoas acharem que não é para respeitar regra nenhuma".

