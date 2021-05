Homem com moto adulterada é preso no Centro de Búzios Guarda Municipal de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 31/05/2021 07:10

Búzios - Um homem foi preso com uma moto adulterada no Centro do município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro na tarde deste sábado (29) por agentes da Guarda Municipal.

A equipe da Romu estava baseada no Centro da cidade quando um motociclista se mostrou nervoso com a presença dos agentes: 'Após verificar a CNH (carteira de motorista) em situação regular, observamos que o número de chassi da moto estava raspado', afirmou um agente da Guarda que estava na operação.

Segundo a Guarda de Búzios, o homem e o veículo foram conduzidos para a delegacia e os trâmites legais foram realizados.