Moradores de Tucuns e Capão em Búzios enfim terão a regularização dos seus imóveis Prefeitura de Búzios

Por Juarez Volotão

Publicado 31/05/2021 07:11

Búzios - Os moradores dos bairros de Tucuns e Capão, do município de Búzios na Região dos Lagos do Rio de Janeiro terão, enfim, a regularização dos seus imóveis, e ainda os que estão em área ambiental serão indenizados, segundo Alexandre Martins, chefe do Executivo buziano.

Em sua última visita técnica aos bairros, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Obras, Saneamento e Drenagem Miguel Pereira e do secretário do Ambiente, Pesca e Urbanismo Evanildo Nascimento, foram constatadas várias irregularidades, além da falta de saneamento básico para a população. O Prefeito Alexandre Martins esteve reunido com os moradores nesta sexta-feira (28).

Publicidade

“Na nossa visita técnica foram identificadas várias prioridades para os moradores, porém constatamos algumas irregularidades na área ambiental. Essa reunião de hoje (28) foi para alinhar com os moradores, as decisões do governo. Vamos ajuda-los a regularizar os imóveis, indenizar os que estão em áreas de proteção ambiental e fazer o saneamento básico, além de construir uma UBs e uma praça para os bairros”, disse Alexandre.



Segundo a Prefeitura, os moradores saíram satisfeitos com as propostas do governo e ficou acertado outra reunião com todos; dessa vez nos bairros Capão e Tucuns.