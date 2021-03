Moradores de Ubatuba fazem protesto em rodovia Reprodução/Twitter

Por iG

Publicado 27/03/2021 15:39 | Atualizado 27/03/2021 15:40

São Paulo - Moradores da cidade de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, bloquearam a rodovia Oswaldo Cruz com pneus queimados na noite de sexta-feira (26). A estrada é uma das principais vias de acesso ao município para quem sai da capital paulista, e o bloqueio foi feito para evitar a chegada de turistas diante da pandemia de Covid-19. As informações são do Uol.



Vários feriados da cidade de São Paulo foram antecipados para criar uma pausa sanitária na cidade entre os dias 26 de março e 4 de abril, a fim de conter a disseminação do novo coronavírus (Sars-Cov-2). O período, porém, tem sido considerado como um feriado prolongado por muita gente, que aproveitou para descer para a praia. Diante disso, os moradores de Ubatuba resolveram agir.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o bloqueio ocorreu no quilômetro 93 da rodovia, já na cidade de Ubatuba. O protesto durou cerca de duas horas, se encerrando na madrugada deste sábado (27). Segundo a polícia local, cerca de 250 pessoas participaram da ação, e ninguém foi detido.

Ainda segundo a polícia, os motoristas conseguiram desviar do bloqueio feito pelos moradores e continuaram o trajeto. Um congestionamento foi formado, mas a polícia o classificou como menor do que o normal para uma sexta-feira.