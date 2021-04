Turistas mineiros são encaminhados para delegacia após ida em baile funk Reproduçaõ de vídeo

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 10:35

Rio - Um grupo de turistas foi encaminhado para a delegacia, na noite de domingo, após policiais do Segurança Presente realizarem uma abordagem e encontrarem drogas no veículo. Os turistas foram levados para a 13ª DP (Copacabana) pelos agentes do Copacabana Presente.

Os turistas vieram de Minas Gerais para participarem de um baile funk na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio. O evento, que está proibido por conta das medidas de prevenção à covid-19, aconteceu na madrugada de sábado para domingo.

De acordo com os agentes, após a abordagem no veículo, que estava voltando do baile, foram encontrados dois tubos de lança-perfume, uma faca e um soco-inglês.