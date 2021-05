Carga foi apreendida entre 2019 e 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 14:13 | Atualizado 05/05/2021 14:16

Rio - A Receita Federal destruiu nesta quarta-feira (5) quase 100 mil aparelhos de TV pirada apreendidos no Rio. Chamados de TV Box, os equipamentos faziam parte de cargas importadas da China avaliadas em mais de R$ 13 milhões entre 2019 e 2020. A apreensão faz parte de operações realizadas nos portos do Rio e de Itaguaí.

De acordo com a Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES), foram destruídos mais de 97 mil aparelhos de tv box piratas. Os equipamentos deveriam abastecer milícias da Zona Oeste do Rio que exploram a venda do sinal de televisão ilegal em comunidades da região.

Os equipamentos funcionam como um sistema de smart tv e adicionam a recepção do sinal irregular de satélites. O serviço é feito com a instalação de um software de IP, onde cerca de 900 canais de TVs por assinatura, além de serviços de streaming são pirateados.

A ação da Receita Federal contou com o apoio da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA). Segundo a ABTA, os aparelhos de acesso ilegal aos canais pagos estão presentes em 4,5 milhões de lares no país e seu uso causa um prejuízo de R$ 9,5 bilhões por ano para a indústria audiovisual no Brasil, dos quais R$ 1 bilhão em impostos que deixam de ser arrecadados pelos governos.