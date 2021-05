29ª DP (Madureira) Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 17:58

Rio - Uma mulher foi presa em flagrante, neste sábado, 29, por fazer entregas de drogas na Zona Norte do Rio. No momento da prisão, em um shopping da Zona Norte, a mulher de 38 anos tinha dois tabletes de maconha. Além da droga, um telefone foi apreendido pelos agentes.

Segundo as investigações da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da 29ª DP (Madureira), ela comprava as drogas no Morro da Pedreira, em Costa Barros, no Zona Norte, para revender pelo WhatsApp. Ela estaria prestes a fazer uma entrega no estacionamento do shopping quando foi presa pelos agentes.

Publicidade

A suspeita, que foi presa por tráfico de drogas, teria começado a vender as substâncias ilícitas no início da pandemia do novo coronavírus. Após a ação, ela foi encaminhada ao sistema prisional.