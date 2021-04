Por O Dia

Publicado 04/04/2021 09:39

Rio - O porteiro Jorge José Ferreira, 58 anos, morreu na noite de sábado (3) após uma briga com um motoboy em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio . Jorge estava internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio. A confusão foi na última segunda-feira (29) e teria começado após o entregador Marcus Vinicius Gomes Corrêa , 31 anos, descer pelo elevador social do condomínio onde o porteiro trabalhava.Segundo Marcus Vinicius, na hora de ir embora, ele teria confundido a saída e passado pela área social, permitida apenas para os moradores. Após isso, Marcus diz que foi parado pelos porteiros e questionado por tentar sair pela área social. Em sua defesa, afirmou que não conhecia o prédio e se perdeu.Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o entregador confirmou que chutou o porteiro depois de ter sido empurrado por ele. Na confusão, Marcus diz ter sido agredido por quatro funcionários do condomínio e por um morador que se identificou como policial.O advogado Bernardo Villas Boas, que representa o condomínio Torre Ernest Hemingway, já havia dito, em nota, que o condomínio estava apurando os fatos e colaborando com a polícia. O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e a Polícia Civil investiga o caso.