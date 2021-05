Rita Martins, 59, servidora pública federal Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 31/05/2021 10:14

Rio - Começou nesta segunda (31) a vacinação ampla para a população do Rio. O calendário da semana irá contemplar pessoas de 59 e 58 anos. A primeira a ser imunizada na nova etapa da campanha foi a auxiliar de serviços gerais, Antônia Nascimento, de 59 anos. Ela compareceu na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, na Zona Norte da cidade, e disse ter o desejo de que todos possam receber as suas doses assim como ela.



“Eu estou muito feliz, porque a gente sabe que só com a vacina vamos combater esse vírus. Eu até me surpreendi de ser a primeira a tomar. Eu espero que quem chegue na idade certinha possa se imunizar, para nos libertarmos dessa doença horrorosa e voltarmos a ser felizes da mesma maneira de antes”, afirmou.



Quem também comemorou a vacinação foi a servidora pública Rita Martins, de 59 anos. Ela contou que tem cumprido com o isolamento social desde março de 2020 e mencionou que usar máscara e álcool em gel se transformou em um hábito na sua vida.



“Finalmente chegou a minha vez e eu estou bem aliviada. Meu filho teve covid-19 logo no início da pandemia, em março de 2020, desde então tenho feito o isolamento social e não saio de casa. Essa vacina nos traz segurança, é como uma libertação. Apesar disso, vou continuar mantendo os cuidados para proteger os meus familiares e a população em geral. Virou algo automático, eu acho que já até incorporei como hábito usar a máscara e passar álcool em gel”, disse.



A campanha irá vacinar pessoas de até 51 anos de idade até o final do mês de junho. O calendário obedece o critério de escalonamento por idade e divisão por sexo. A cada três dias, pessoas de uma determinada idade podem se vacinar, primeiro mulheres, seguido de homens e no terceiro dia para o público em geral com repescagem para quem não se vacinou na data prevista. De acordo com o secretário municipal da saúde, Daniel Soranz, a prefeitura deve distribuir 30 mil doses diárias.



“São mais ou menos 30 mil doses por dia, 180 mil por semana, de 550 a 650 mil pessoas sendo vacinadas mensalmente. Sempre que recebemos as doses aplicamos o mais rápido possível, pois é necessário que tenhamos um sentimento de urgência com relação à vacinação. Assim que a prefeitura recebe os imunizantes, ela já toma as ações para aplicar o mais rápido possível. É uma logística complexa, mas temos conseguido fazer isso de maneira bastante adequada”, ponderou Soranz.



Seguindo o calendário conforme ele foi planejado, a expectativa é que até outubro toda a população maior de idade seja imunizada. Para o mês de julho, a campanha irá contemplar pessoas de 50 até 42 anos; em agosto será 41 até 33; setembro é de 33 até 24 e no último mês será finalizada a atual meta de vacinação.

Vacinação à tarde tem movimento menor



Por influência da chuva, o movimento nos pontos de vacinação durante esta manhã estava tranquilo. Mas o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, pediu à população para se imunizar também à tarde, pois a procura costuma ser menor no horário.

“Eu queria reforçar a importância das pessoas se vacinarem no período da tarde. Durante a manhã é o momento mais cheio nas unidades de saúde, então se você não se vacinou ainda, dê preferência para se imunizar à tarde pois é mais tranquilo por conta dos pontos ficarem mais vazios”, afirmou.



Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação original com foto, número de CPF e, se possível, caderneta de vacinação para receber a primeira dose. Não é necessária a apresentação de comprovante de residência.