Publicado 30/05/2021 19:23

O Brasil registrou pela segunda vez neste mês o número de óbitos diários abaixo de mil casos . Neste domingo (30), o país registrou 874 novas mortes por Covid-19 e soma 461.931 mil óbitos desde o início da pandemia no país. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) .



De acordo com o levantamento, o país registrou 43.520 mil novos casos da doença em 24 horas. Com isso, o Brasil obtém 16.515.120 diagnósticos confirmados da doença.

O estado de São Paulo foi o que registrou o maior número de casos, com 11 mil novos diagnósticos, enquanto Minas Gerais registrou 190 mortes. Já o Amapá registrou o menor número de novos casos, com 174 registros e o Acre foi o único estado que não registrou mortes.



O estado da Bahia foi o único que não apresentou os dados ao Conass.

Vacinação



O painel de vacinação contra a Covid-19 do Ministério da Saúde informou que até o momento 66 milhões doses foram aplicadas. Os dados mostram que pouco mais de 44,9 milhões receberam apenas a primeira dose, enquanto 21,9 milhões já estão totalmente imunizados.



Segundo o levantamento, São Paulo é o estado que apresenta o maior número de imunizados, com 14.426.633 pessoas vacinadas. Roraima tem 139.823 imunizados, o estado com menor índice de vacinação.