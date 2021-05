Baile funk na Rocinha tem aglomeração e pessoas sem máscara Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 09:56 | Atualizado 31/05/2021 09:57

Rio - Um baile funk na Rocinha, na Zona Sul do Rio, teve aglomeração e pessoas sem máscara em pela pandemia da covid-19. O evento intitulado como 'Baile de Moscow' aconteceu na madrugada de sábado para domingo. De acordo com a PM, a equipe da UPP Rocinha que estava em atividade de policiamento na Estrada da Gávea prendeu um homem com mandado de prisão em aberto e o conduziu à 12ªDP (central de flagrantes).



Em um vídeo postado no Twitter é possível ver muitas pessoas aglomeradas e sem o uso de proteção facial.



MOSCOW FOI COISA LINDA



Uma grande honra dividir o palco com esse ícone do funk, ainda por cima na minha comunidade aonde sou raiz, @cidinhogeneral_, muito obrigado pelo carinho General, sou um grande fã seu, gratidão eterna pic.twitter.com/DfywncRCna — MC LK - VAI NO AK DO GABIGOL NO G3 DO BH (@Mclkrc) May 31, 2021

Em nota, a Polícia Militar informou que a atuação da corporação segue protocolos técnicos, tendo como preocupação central a preservação de vidas - da população local e de policiais militares envolvidos na ação -, assim como as determinações estabelecidas pela legislação e por decisões judiciais vigentes.

"As unidades da Corporação atuam em apoio aos órgãos municipais e estaduais em suas respectivas atribuições com relação à fiscalização de ordenamento urbano e de enfrentamento à pandemia de coronavírus. Quando acionadas, nossas equipes vão ao local para averiguar a denúncia. Sendo necessário, as partes são encaminhadas para a delegacia", dizia parte da nota da PM.

A corporação ainda ressaltou que a UPP Rocinha mantém suas equipes em policiamento padrão no local.

Situação da covid-19 no Rio

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) registrou, até este domingo, 863.865 casos confirmados e 50.574 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.916 mil novos casos e 24 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,85%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 799.655 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 85,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 59,0%.