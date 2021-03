Detalhes da montagem e estruturação do baile na Vila do João Reprodução

Publicado 14/03/2021 11:32 | Atualizado 14/03/2021 12:33

Rio - Uma megaprodução com tema de 'Disneylândia' foi montada para receber centenas de pessoas na Vila do João, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Apesar dos decretos estadual e municipal proibindo festas e aglomerações em locais públicos em razão da pandemia, além do toque de recolher das 23h às 5h, eventos e bailes continuam acontecendo deliberadamente na cidade.

O evento, amplamente divulgado nas redes sociais, contou com túnel de luzes especiais e um "globo da morte", jaula onde motoqueiros fazem acrobacias para atração do público. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver uma grande quantidade de pessoas reunidas no local sem nenhum tipo de medida de segurança. A presença de artistas e DJs no local também foi exibida na web.







Baile na Vila do João provoca grande aglomeração na noite deste sábado para domingo.



Na Zona Oeste, em Campo Grande, a casa de show 'ErreJota Lounge' também promoveu neste fim de semana uma festa clandestina, mas, para tentar manter o evento em sigilo, os participantes só recebiam o endereço do local por mensagens privadas com a produtora. Em fotos que circulam pelas redes é possível ver a grande aglomeração provocada pelo evento, que também tinha piscina.

Procuradas, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) e a Polícia Militar não deram retorno até o fechamento desta matéria.