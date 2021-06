Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Luciano Belford / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 08:19

Rio - Um homem foi morto e outro acabou preso pela Polícia Militar nesta terça-feira, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. Com a dupla foram apreendidas duas pistolas, uma delas pertencia a um policial militar que foi assaltado na região.

Policiais do 35º BPM (Itaboraí) apuram denúncias de que traficantes do Morro do Feijão, em São Gonçalo, estariam refugiados em Itaboraí. Uma equipe foi acionada para o bairro Granjas Cabuçu, onde criminosos estavam circulando armados entre os moradores.

Publicidade

Com a chegada dos PMs, houve confronto e um suspeito foi baleado e morto. Um comparsa foi preso tentando fugir para uma área de mata.

De acordo com o 35º BPM, uma pistola apreendida foi roubada de um policial militar, lotado no Batalhão de Rocha Miranda (9°BPM).

Publicidade

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí vai investigar o caso.