Criança foi agredida por Doutor Jairinho, segundo a polícia. Foto, de 2015,mostra menino engessado após ter fraturado o fêmur

Por Bruna Fantti

Publicado 02/06/2021 05:00 | Atualizado 02/06/2021 08:38

Rio - A Polícia Civil enviou um ofício à Secretaria Municipal de Saúde para que a paste apure a falta de comunicação da equipe do Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, às autoridades policiais, no dia 10 de março de 2015. Na ocasião, o menino E; de 3 anos, foi socorrido com hematomas nas bochechas, glúteos assados, além de ter o fêmur direito fraturado. Os ferimentos, típicos de agressões, teriam sido provocados por Jairo de Souza, o Dr. Jairinho, dentro do veículo do vereador, de acordo com investigação. O garotinho era filho de sua ex-namorada, Débora Saraiva.



Conforme noticiou ontem, com exclusividade, o

Conformenoticiou ontem, com exclusividade, o casal foi indiciado dentro da Lei da Tortura - a mãe, por omissão. Além disso, a dupla foi acusada de falsidade ideológica, já que declararam, em documento público, informações falsas: eles alegaram que o menino tinha sofrido um acidente automobilístico.

No relatório final do caso, a Polícia Civil aponta que Jairo pode ter usado da sua influência para que o caso não fosse levado à polícia. Isso porque, assim que a criança se machucou, Débora quis levar o filho em uma clínica particular, mas Jairo insistiu que a criança fosse assistida no hospital público. "Na condição de Vereador do município e "poderoso" poderia manipular os profissionais, não restando claro como isso ocorreu ou se de fato ocorreu, todavia, a equipe médica que tem o dever legal de comunicar tais fatos às autoridades não o fez", diz trecho do documento.



Apesar da falta da comunicação, o médico registrou os ferimentos da criança. E, uma psicóloga anotou que ele chorava muito e tinha pavor de retornar ao carro, onde até vomitou. Isso, em somente 15 minutos em que esteve no veículo, sozinho, com Jairo.



Por conta da fratura, a criança ficou imobilizada com gesso, em ambas as pernas. A defesa de Jairo Souza não quis se manifestar antes de ter acesso ao inquérito. Débora não foi encontrada mas, em seus depoimentos, afirmou que ela mesmo tinha muito medo do vereador e, por isso, não relatou pelo menos quatro agressões que sofrera.



Laudo: ação contundente



Um laudo produzido pelo Instituto Médico Legal (IML) ajudou a polícia a indiciar Jairinho por tortura majorada ao filho de Débora, que atualmente tem 10 anos. Essa seria a terceira criança que ele teria torturado.



O documento foi produzido a pedido da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima (Dcav) e constatou: a ação que fraturou o fêmur da criança foi provocada por meio contundente.



No chamado Exame de Corpo de Delito Indireto, que é feito baseado em exames clínicos e não diretamente na vítima, devido ao tempo transcorrido, a diretora do IML, Mônica Vasconcellos, afirmou que a lesão no fêmur é compatível ao tempo do evento alegado e que resultou em incapacidade motora temporária da criança -- de fato, o menino ficou imobilizado por dois meses.