Anitta detona proposta de Regina Duarte contra bailes funks: 'irresponsabilidade'

São Paulo - No último domingo (26), o colunista Lauro Jardim divulgou uma das possíveis propostas de Regina Duarte, sondada por Jair Bolsonaro (sem legenda), para a Secretaria de Cultura. Ao que parece, a atriz da Globo pretende realizar "eventos para a família" próximos a bailes funk, para que os mesmos enfraqueçam o gênero. Ao saber disso, Anitta resolveu dar sua opinião sobre o assunto.

“A imprensa vem comentando que a nova secretária de Cultura do País pretende criar um evento de família ao lado de cada baile funk pra competir com ele. Tô [sic] torcendo para que seja mentira. Se for verdade, eles precisam conhecer um baile funk para ontem”, iniciou Anitta.

A cantora ainda ressaltou que “é muita irresponsabilidade colocar os bailes como locais indevidos em que famílias não possam frequentar”, e torceu para ser “fake news”.

“Eu sempre frequentei com a minha e todos nós somos brasileiros honestos e merecemos que o funk seja visto como cultura. Frequentar as comunidades e seus bailes os fariam entender tudo que acontece por ali e principalmente o porquê. Assim encontrariam formas verdadeiras de incentivar os moradores e frequentadores”, completou.

Mesmo com a declaração de Anitta, até o momento, Regina Duarte não confirmou se a ideia existe, se será executada ou se é apenas uma fake news. O "casamento" da atriz com o governo Bolsonaro, mesmo com frequentes "flertes", ainda não tem data para ser oficializado. Vale lembrar que, caso aceite a proposta do presidente para a Secretaria de Cultura, Regina terá que se desligar da Globo.

E não forçar a sociedade à aderir ao gosto cultural pessoal de quem está a frente das decisões. — Anitta (@Anitta) January 26, 2020