Operação da Polícia Civil no Jacarezinho Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 10:57 | Atualizado 08/05/2021 12:21

Rio - As mortes no Jacarezinho, durante a operação da última quinta-feira (6), refletiram em outras comunidades ligadas à mesma facção. Traficantes decretaram "luto forçado" e proibiram o funcionamento do comércio e realização de eventos como bailes e pagodes.

Em São Gonçalo, por exemplo, os eventos no Complexo do Anaia, foram cancelados para este fim de semana.

Publicidade

"Não haverá baile, pois a família da Bélgica se encontra de luto pelo triste falecimento de nossos amigos e irmãos do Jacaré", diz um comunicado divulgado nas redes sociais.

COMUNICADO IMPORTANTE



AMANHA NÃO HAVERÁ BAILE, POIS A FAMÍLIA DA BÉLGICA SE ENCONTRA DE LUTO PELO TRISTE FALECIMENTO DOS NOSSOS AMIGOS E IRMÃOS DO JACARÉ — BAILE DA BÉLGICA OFC 9K (@BelgicaBaile) May 7, 2021

Publicidade

Na pagina "Tropa dos Salomão", no Facebook, uma postagem diz que os eventos estão cancelados por todo o fim de semana.

Segundo investigações da Polícia Civil, assim como a maior parte das comunidades de São Gonçalo, o Complexo do Anaia integra o Comando Vermelho, considerada a maior facção do Rio. O Jacarezinho é apontado como um dos quartéis dessa facção.