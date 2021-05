Hospital Universitário Pedro Ernesto O DIA | Reginaldo Pimenta

Rio - O Hospital Universitário Pedro Ernesto (Hupe), ligado à Universidade de Estado do Rio de Janeiro (Uerj), vai inaugurar, às 16h, desta segunda-feira, um ambulatório multidisciplinar para o tratamento das sequelas da covid-19. Segundo a direção da unidade de saúde, a expectativa é atender, por semana, 300 pacientes que serão encaminhados pelo Sistema de Regulação (SISREG). O governador Cláudio Castro estará presente na cerimônia de inauguração.

A equipe clínica responsável pelos atendimentos inclui médicos especialistas - cardiologistas, neurologistas, nefrologistas e clínicos - além de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos. Todos os profissionais já têm experiência no enfrentamento da doença.

Desde 2020, o Hupe já trabalha com atendimento de pacientes que tiveram sequelas do novo coronavírus. O que antes era uma ala, agora se transformou em um ambulatório específico com cuidados especiais.