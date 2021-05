Por O Dia

Publicado 31/05/2021 08:53 | Atualizado 31/05/2021 09:49

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta segunda-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do policial penal Marcelo da Silva Pereira. O agente foi encontrado morto dentro de um porta-malas de um carro com marcas de tiros e com uma corda amarrada no pescoço na Pavuna, na Zona Norte do Rio Por volta das 23h15, policiais do 41º BPM (Irajá) encontraram um carro abandonado na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, na altura da Rua Vagner, na Pavuna, Zona Norte do Rio, com as chaves na ignição. Os agentes viram manchas de sangue no porta-malas, e abriram o porta-malas, onde estava o corpo de Marcelo, com uma corda no pescoço e com marcas de tiro na cabeça.A Polícia Civil foi acionada e realizou a perícia no local. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), as investigações estão em andamento, e eles buscam imagens de câmeras de monitoramento que possam ajudar na identificação dos criminosos.Com a morte do agente Marcelo, lotado na Superintendência de Segurança Institucional (SSI), chega a trinta e quatro o número de agentes de segurança mortos em 2021. Desses, vinte e três são da Polícia Militar, dois da Marinha, dois do Exército Brasileiro, dois da Polícia Civil, um da Guarda Municipal, um do Degase, dois agentes penitenciários e um policial militar de São Paulo, morto em abril, em Barra Mansa.O Disque Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:- Whatsapp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099;- Telefones: (21) 2253 1177 ou 0300-253-1177;- Aplicativo "Disque Denúncia RJ";- Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/;- Twitter: https://twitter.com/PProcurados (mensagens)