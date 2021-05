Menino de 3 anos é baleado em Senador Camará Arquivo pessoal / WhatsApp O DIA

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 08:25 | Atualizado 31/05/2021 09:39

Rio - Uma criança de 3 anos foi baleada, no domingo (30), em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. O menino Heitor Rafael estava com um tio quando parou em um bar para beber água e foi atingido por um tiro no fêmur. Ele foi levado para o hospital e precisou passar por cirurgia, mas seu estado de saúde é considerado estável no momento.

De acordo com Sara Souza, mãe de Heitor, a criança tinha saído de casa com um tio dela, que trabalha na Avenida Santa Cruz. Antes de chegarem no trabalho do tio, os dois pararam em um bar para o menino beber água. Heitor ficou sentado em uma cadeira e o tio foi pedir a água ao rapaz do bar.

Quando o homem virou para pegar a bebida, um barulho na rua foi ouvido e o menino começou a chorar. O tio pensou que o menino tivesse se assustado, mas logo percebeu que Heitor estava sangrando. "Quando o meu tio foi trazer água, Heitor estava chorando, meu tio ouviu um barulho, aí meu tio falou para ele: 'não chora, foi um pneu do carro que estourou'. Quando meu tio olhou, estava pingando sangue nele", contou Sara.

Sara ainda contou que Heitor foi atingido por conta de uma perseguição entre um motoqueiro e um carro. "Era uma perseguição, a gente não sabe se era roubo, se foi uma briga de trânsito. A gente não sabe o que realmente aconteceu entre esse motoqueiro e o motorista. Mas o motorista do carro atirou e acertou o Heitor. Um tiro acertou na cadeira e o outro acertou meu filho. Infelizmente sempre acerta o inocente", lamentou ela.

O menino foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará, de lá, ele foi transferido para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. A mãe contou que Heitor já realizou a cirurgia, mas segue sedado porque ele é "muito agitado e quer tirar os aparelhos".

A Polícia Militar informou que foi acionada e notificada que os tiros teriam sido disparados de dentro de um carro em direção a um bar na Avenida Santa Cruz. Os agentes do 14º BPM (Bangu) foram a unidade hospitalar e confirmaram a informação que Heitor foi baleado.

O caso foi registrado na 33ª DP (Realengo) e o inquérito seguirá para a 34ª DP (Bangu). Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para esclarecer de onde partiu o tiro.