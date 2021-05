O fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, foi alvejado na cabeça Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 12:40

Rio - Familiares e amigos do fotógrafo Thiago Freitas de Souza, de 32 anos, prestaram homenagens e lamentaram a morte nas redes sociais. Thiago foi assassinado com um tiro na cabeça, na manhã de sábado (15) , depois de pedir que traficantes da comunidade Santo Cristo, no Fonseca, em Niterói, onde ele morava, fizessem menos barulho.

"Você sempre estará vivo na memória dos que te ama. Um pedacinho seu continua aqui. Fique em paz", escreveu uma amiga. "Difícil acreditar que um cara cheio de vida, uma linda família, uma vida toda pela frente...Que Deus possa consolar toda sua família e te receba de braços abertos, meu amigo. Infelizmente estamos vivendo em um mundo muito cruel", lamentou outra.

Publicidade

LEIA MAIS: Portal dos Procurados lança cartaz com foto de fotógrafo morto em Niterói

"Sem palavras para descrever a tristeza e a revolta de como você partiu! Vá com Deus Freitas, que papai do céu te receba de braços abertos", disse outro amigo.

Publicidade

Em uma das homenagens, um amigo descreveu Thiago como um "pai de família" e "talentoso". "Um cara talentoso, gente finíssima. Que por onde passou fez alegria de todos. Vai com Deus, irmão".

O corpo do fotógrafo será enterrado às 14 horas, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, no Barreto, também em Niterói.

Publicidade





No domingo,



"O Thiago era um menino maravilhoso, carinhoso demais com a família, com os amigos. Um menino feliz, trabalhador, um pai de família incrível, muito alegre. Está sendo muito difícil de acreditar no que aconteceu. Não estamos seguros nem na nossa própria casa. Uma covardia o que aconteceu.



Nas redes sociais, amigos de Thiago também lamentaram sua morte. "Difícil acreditar que um cara cheio de vida uma linda família, uma vida toda pela frente… que Deus possa consolar toda sua família e que Deus te receba de braços abertos meu amigo! Infelizmente estamos vivendo em um mundo muito cruel!!!! Que a justiça seja feita. Vá em paz", publicou uma mulher.



"Sem palavras para descrever a tristeza e a revolta de como vc partiu! Vá com Deus Freitas, q papai do céu te receba de braços abertos (sic)", escreveu outra amiga.



Um amigo também desabafou "Crime absurdo ! Descanse em paz ! Irmão ! Vc sempre será especial ! que Deus conforte toda sua família ! (sic)".



Morto ao pedir que traficantes fizessem menos barulho



De acordo com a apuração da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), responsável pelo caso, Thiago Freitas de Souza estava em casa com a família e, por volta da 6h, saiu para pedir que traficantes diminuíssem um pouco o barulho, pois a filha não estava conseguindo dormir.



Ao fazer o pedido, o fotógrafo foi baleado com um tiro na cabeça por um dos traficantes e caiu no quintal de casa. Ele chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos. A região foi palco de uma guerra entre traficantes rivais durante a manhã do crime e a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) está investigando o caso para identificar quem atirou contra Thiago.No domingo, uma amiga, que optou pelo anonimato, conversou com o DIA e descreveu o fotógrafo como uma pessoa maravilhosa. Ela considera o crime como uma covardia."O Thiago era um menino maravilhoso, carinhoso demais com a família, com os amigos. Um menino feliz, trabalhador, um pai de família incrível, muito alegre. Está sendo muito difícil de acreditar no que aconteceu. Não estamos seguros nem na nossa própria casa. Uma covardia o que aconteceu.Nas redes sociais, amigos de Thiago também lamentaram sua morte. "Difícil acreditar que um cara cheio de vida uma linda família, uma vida toda pela frente… que Deus possa consolar toda sua família e que Deus te receba de braços abertos meu amigo! Infelizmente estamos vivendo em um mundo muito cruel!!!! Que a justiça seja feita. Vá em paz", publicou uma mulher."Sem palavras para descrever a tristeza e a revolta de como vc partiu! Vá com Deus Freitas, q papai do céu te receba de braços abertos (sic)", escreveu outra amiga.Um amigo também desabafou "Crime absurdo ! Descanse em paz ! Irmão ! Vc sempre será especial ! que Deus conforte toda sua família ! (sic)".De acordo com a apuração da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG), responsável pelo caso, Thiago Freitas de Souza estava em casa com a família e, por volta da 6h, saiu para pedir que traficantes diminuíssem um pouco o barulho, pois a filha não estava conseguindo dormir.Ao fazer o pedido, o fotógrafo foi baleado com um tiro na cabeça por um dos traficantes e caiu no quintal de casa. Ele chegou a ser socorrido por familiares para o Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, mas não resistiu aos ferimentos.

No início da manhã, a comunidade do Santo Cristo, junto com a Coronel Leôncio, foram alvo de uma invasão de traficantes. Segundo informações preliminares, criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentavam retomar as favelas, que atualmente tem o tráfico controlado pelos rivais do Comando Vermelho.