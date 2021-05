O fotógrafo Thiago Freitas foi assassinado com um tiro na cabeça Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 06:44 | Atualizado 17/05/2021 06:59

Rio - O Portal dos Procurados divulgou nesta segunda-feira (17), um cartaz com a foto do fotógrafo Thiago de Freitas Souza, 32 anos, pedindo informações para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) em identificar e prender os envolvidos na morte de Thiago. Ele foi assassinado nó ultimo sábado, com um tiro na cabeça, depois de ter pedido aos traficantes da comunidade Santo Cristo, em Niterói, para diminuírem o barulho que faziam na porta de sua casa, porque sua filha pequena não estava conseguindo dormir.

Parentes e amigos se despedem nesta segunda- feira do rapaz. O corpo do fotógrafo será enterrado às 14 horas, no Cemitério Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, em Niterói. De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento. As diligências estão sendo realizadas para prender os culpados pelo homicídio.

Publicidade

Também no sábado, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem apontado como chefe da comunidade Santo Cristo . "Galo", de 33 anos, foi detido em um carro roubado, nas proximidades da BR-101, após perseguição policial. Além de drogas, a polícia apreendeu uma pistola que estava com ele.

Há pelo menos um mês a região do Santo Cristo vem sofrendo com a disputa entre traficantes rivais que disputam o território e o controla da venda de drogas. Segundo a polícia, homens ligados à antiga facção tentaram retomar a comunidade, mas foram surpreendidos pelos rivais. Após o confronto, um grupo teria parado perto da casa do fotógrafo.

Publicidade

O Disque Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:

WhatApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.

No início da manhã, a comunidade do Santo Cristo, junto com a Coronel Leôncio, foram alvo de uma invasão de traficantes. Segundo informações preliminares, criminosos ligados à facção Terceiro Comando Puro (TCP) tentavam retomar as favelas, que atualmente tem o tráfico controlado pelos rivais do Comando Vermelho.

O Disque Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/ procuradosrj/,

procuradosrj/, https://twitter.com/ PProcurados (mensagens).

O Anonimato é Garantido.

A DHNSGI - está encarregada do caso e do inquérito criminal.