Viatura da Defesa Civil esteve no local para remoção do cadáver Divulgação portal Plantão Enfoco / Lucas benevides

Por Anderson Justino

Publicado 13/05/2021 09:31 | Atualizado 13/05/2021 10:21

Rio - Um homem de 31 anos foi morto a tiros, no fim da madrugada desta quinta-feira (13), na entrada de um motel em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Vitor Lacerda Castro Freire, estava acompanhando de uma mulher de 33 anos que ficou ferida e foi levada para o hospital.

O motel fica a menos de 500 metros de uma batalhão da Polícia Militar e da Delegacia de Homicídios de Niterói.

Publicidade

De acordo com a Polícia Militar, a gerência do Motel Sparta acionou o 12º BPM (Niterói) por volta das 5h20 para uma ocorrência com vítimas de tiros no portão de entrada do estabelecimento.

Segundo uma testemunha, o casal tinha acabado de chegar no local e já estava com a chave do quarto, quando um homem encapuzado desceu de um segundo veículo e efetuou vários disparos na direção das vítimas. Após o crime, o autor conseguiu fugir.

Publicidade

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas já encontrou o homem sem vida. A mulher, Nathalia Cristina Alves Rocha, está internada no Hospital Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) irá investigar o caso. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Publicidade

Procurada, a gerência do Motel não se pronunciou sobre o caso.