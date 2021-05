Antônio Márcio está sumido há 6 dias, após sair de casa para ir a uma agência bancária em Niterói, na Região Metropolitana do Rio Arquivo Pessoal

Por Charles Rodrigues

Publicado 11/05/2021 17:34

Familiares e amigos realizam buscas para encontrar o paradeiro do jovem Antônio Márcio Faria Guimarães, de 23 anos, que desapareceu, na manhã da última quarta-feira, dia 5, após sair de casa, no bairro São Lourenço, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

Antônio saiu da residência por volta das 11h. Ele disse à família que iria a uma agência bancária, mas não retornou. De acordo com familiares, o jovem não estava com aparelho celular. Torcedor do Fluminense, Antônio era conhecido por usar máscaras com o brasão do time. Ele vestia short vermelho, camiseta azul e sandálias da cor preta.

Publicidade

A demora no retorno à residência mobilizou familiares, que, com ajuda de amigos, iniciaram as buscas em hospitais, ruas e praças da região, sem sucesso. Pai do jovem, o garçom Márcio Ribeiro Guimarães, de 54 anos, disse que Antônio nunca ficou fora de casa sem avisar a família. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).

“Ele é muito reservado, na dele, no entanto, não apresentou mudanças de comportamentos. A princípio, também não percebemos conflitos que motivassem o sumiço. Estava um pouco deprimido, por conta do desemprego momentâneo, mas tinha o apoio da família. São seis dias de buscas e angústia. Se alguém souber alguma informação, pedimos para fazer contato com a polícia”, disse o pai, que também tem uma filha.

Publicidade

Investigações – De acordo com a família, a polícia analisará imagens de câmeras de comércios e condomínios da região para ajudar nas investigações, que deverão ser encaminhadas ao Setor de Descobertas de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI).



Informações sobre o paradeiro do Antônio Márcio podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou à DHNSGI (2717-2838), com garantia do sigilo.