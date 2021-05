Músico mangueirense Nelson Sargento morreu aos 96 anos de Covid-19 Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 28/05/2021 15:42

Rio - O corpo de Nelson Sargento foi cremado no começo da tarde desta sexta-feira (28) em uma cerimônia fechado ao público e restrito somente à familiares e aos amigos, no Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, Centro da cidade. Segundo a família do baluarte, a decisão foi para evitar aglomerações próximo ao local.



O sambista de 96 anos e presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira morreu nesta quinta-feira (27), às 10h45, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca) , onde estava internado com um quadro de desidratação, anorexia e significativa queda do estado geral. O cantor também testou positivo para o coronavírus.

A Prefeitura do Rio decretou luto oficial de três dias pela morte do sambista. Em sua conta oficial no Twitter, o prefeito Eduardo Paes lamentou a morte do sambista Nelson. Em janeiro, Nelson Sargento foi escolhido, junto com Orlando Drummond, o 'Seu Peru', para serem os primeiros idosos vacinados na cidade, em evento simbólico.

Histórico de câncer

O paciente era matriculado no Inca desde 2005, quando foi diagnosticado com câncer de próstata, que já foi tratado há anos. No dia 26 de fevereiro, o músico recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19. Compositor de mais de 400 canções, o cantor tem como um de seus sambas mais conhecidos 'Agoniza Mas Não Morre'.