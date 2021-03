Tiroteio faz motoristas voltarem na contramão na Rua São Luiz Gonzaga, em São Cristóvão Reprodução TV Globo

Publicado 11/03/2021 07:45 | Atualizado 11/03/2021 08:58

Rio - Um tiroteio na manhã desta quinta-feira (11) deixou em pânico moradores de São Cristóvão e motoristas que passavam pela Rua São Luiz Gonzaga. Por conta do confronto, que começou por volta das 7h, policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro da Mangueira bloquearam por quase 30 minutos a passagem de veículos na via. Não houve feridos. Pelas redes sociais, cariocas classificaram o ocorrido como "faroeste carioca" e "inferno".

Assustados, motoristas tiveram que voltar na contramão para evitar o risco de serem atingidos por bala perdida. Ônibus ficaram atravessados na pista, tentando escapar da rota dos tiros. Pedestres tiveram que buscar abrigo em comércios que estavam abertos. Por conta do incidente, o trânsito ficou complicado na região.

Em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar disse que policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira foram atacados por disparos de arma de fogo vindos do interior da localidade conhecida como Vila Miséria. Os policiais se abrigaram e interditaram temporariamente os dois sentidos da Rua São Luiz Gonzaga para resguardar os usuários da via. "Até o momento, sem ocorrências envolvendo prisões ou apreensões e relato de possíveis feridos".

Pelas redes sociais, moradores e quem transita pela região compartilharam relatos de pânico. "Tá osso, os tiros não param", comentou um. "Estava saindo para levar minha filha na escola, voltamos correndo. Muitos tiros", mencionou outra. "Muitos tiros mesmo, desde as 7:04", contou uma moradora. Os tiros são frequentes na região pelo horário da manhã, dizem os internautas. "Mesmo horário que da outra vez, com gente indo trabalhar e criança indo para a escola. Muito perigoso".

Muitas pessoas também reclamaram que se atrasaram para chegar a seus compromissos. "Andei à beça para pegar outro ônibus. Vou chegar atrasada ao trabalho", disse uma transeunte. "Às 7h, estava saindo na porta de casa para trabalhar e começou aqui na São Luiz Gonzaga, tive que voltar para casa. Já são 45 minutos de tempo perdido", lamentou um morador do bairro.