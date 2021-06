Antigo Vale-Transporte será suspenso a partir de sexta-feira nas cidades de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim e Itaguaí - Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:49

Rio - A primeira fase de atualização dos validadores para a leitura do novo Vale-Transporte chega ao fim nesta sexta-feira (4). Com isso, ônibus municipais e intermunicipais e vans legalizadas de Duque de Caxias, Magé, Guapimirim e Itaguaí aceitarão apenas o novo Riocard Mais, na cor laranja. As equipes de atendimento continuarão trabalhando em pontos estratégicos nos principais meios de transporte e as lojas Riocard Mais seguem como opção aos clientes que perderam o prazo de troca do cartão.



É possível substituir o cartão antigo pelo novo modelo, na cor laranja RioCard Mais / Divulgação

"Vamos seguir com o planejamento de maneira gradual até dia 2 de julho. Para a próxima semana, ajustaremos os validadores dos meios de transporte de Niterói, São Gonçalo e região, além de todo o sistema de barcas. Orientamos os clientes que estão saindo para trabalhar com frequência que aproveitem a estrutura montada nos modais e o horário de atendimento estendido nas nossas lojas", informa Melissa Sartori, gerente de Marketing da Riocard Mais.



No dia 11 de junho, será a vez do sistema de barcas (linhas Rio-Niterói, Paquetá, Cocotá, Ilha Grande, Mangaratiba e Angra dos Reis) e dos ônibus municipais e intermunicipais e vans legalizadas da região de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá e Itaboraí deixarem de aceitar o antigo Vale-Transporte. Equipes de troca dos cartões atuam nas estações da SuperVia, do MetrôRio, da CCR Barcas e do BRT, assim como em terminais rodoviários no Rio e Região Metropolitana. A Riocard Mais indica o atendimento virtual Tomais pelo WhatsApp (2127-4000) ou por meio do site ondeestamos.riocardmais.com.br , para o cliente buscar o posto de troca mais próximo e conferir as datas de atualizações de seus respectivos meios de transporte.

Como realizar a troca do seu VT



As trocas podem ser realizadas nas lojas Riocard Mais, que foram adequadas para o cumprimento das normas de prevenção à Covid-19. As unidades contam com separadores de fila para demarcar o distanciamento interno, totem com álcool em gel acionado por pedal e adesivos que marcam o caminho a ser percorrido da chegada até a saída das lojas.

Todos os colaboradores trabalham com EPIs, e as lojas são higienizadas a cada três horas, de acordo com todos os protocolos de segurança indicados e recomendados. As lojas funcionarão em dias úteis até as 19h com distribuição de senhas e a unidade da Central do Brasil abrirá aos sábados exclusivamente para a substituição dos cartões.



Para receber o novo cartão gratuitamente, o cliente precisa apresentar o modelo antigo do VT. Não é necessário mostrar documentação, mas atenção: a troca deve ser feita pelo titular do cartão, já que o benefício é pessoal e intransferível. A troca é realizada de forma simples. Ao migrar para o Riocard Mais, o passageiro mantém os créditos de transporte do antigo cartão e os benefícios tarifários atrelados a ele, como o Bilhete Único Intermunicipal (BUI). Para dar mais transparência ao processo, o cliente recebe no ato da troca um comprovante com os valores dos créditos de transporte que estavam disponíveis no modelo antigo.



Com a atualização dos validadores, o antigo Vale-Transporte não será mais aceito nos meios de transporte nessas cidades. A medida é necessária para a evolução do sistema de bilhetagem eletrônica – o cartão Riocard Mais é o único aceito em todos os meios de transporte e pode ser utilizado em 43 cidades do Estado do Rio.



Confira a lista de empresas que deixaram de aceitar o antigo Vale-Transporte



Divina Luz Transportes e Turismo, Transporte Fabio’s, Auto Viação Jurema, Empresa de Transportes Limousine Carioca, Auto Viação Reginas, Transporte Santo Antônio, Transporte Intermunicipal, Transporte e Turismo Machado, Transturismo Rei (Trel), Viação União, Auto Viação Vera Cruz, Viação Vera Cruz, Serra Verde Transportes, Turin Transportes, Dom Bosco Turismo e Transportes Empresa de Ônibus Rosa.