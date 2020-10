Projeto alcança categorias da Segurança: policiais civis, PMs, bombeiros, e os agentes da Seap e do Degase Tânia Rego/Agência Brasil

O projeto de lei 3.244/2020 prevê pagamento de R$ 300 de auxílio-transporte para policiais civis, PMs, bombeiros militares, servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e funcionários do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Depois de um projeto de lei pedir aumento de 100% no vale-transporte para policiais militares e bombeiros , começou a tramitar na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) uma outra proposta que triplica o valor do benefício para todos os servidores da Segurança Pública.O projeto de lei 3.244/2020 prevê pagamento de R$ 300 de auxílio-transporte para policiais civis, PMs, bombeiros militares, servidores da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e funcionários do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase).

A quantia seria reajustada anualmente pelo IPCA (Índice de Preços para o Consumidor Amplo), de acordo com a proposta, de autoria do deputado Capitão Paulo Teixeira (Republicanos).

O autor do projeto alega que já são oito anos sem reajuste do auxílio. Desde 2012, as categorias recebem R$ 100 de auxílio-transporte. É irrisório, ainda mais porque uns moram em um município e trabalham em outro e gastam com transporte para os serviços extras compulsórios", argumenta. "O projeto vai atender a uma reivindicação justa e antiga", acrescenta.