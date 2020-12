Por O Dia

11/12/2020

O novo formato da reforma administrativa do estado será apresentado semana que vem ao governador em exercício, Cláudio Castro, e pode vir com um Programa de Desligamento Voluntário (PDV). O projeto, que chegou a ficar pronto, foi detalhado ao presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). No entanto, o parlamentar apontou alguns ajustes a serem feitos. E como Castro quer alinhar a proposta com o Legislativo - e enviá-la à Assembleia ainda este ano -, decidiu fazer modificações.

A equipe do governador interino então alterou pontos dessa reestruturação da máquina estadual, que inclui extinção de fundações e fusão de órgãos fluminenses.

Agora, a segunda versão do projeto será entregue a Castro. Ele então dará sua palavra final e, depois, mostrará para representantes da Assembleia, como Ceciliano e o líder do governo, Márcio Pacheco (PSC).

O primeiro formato do texto previa uma economia anual de R$ 1 bilhão. Quando a medida foi detalhada ao presidente da Alerj, ele ponderou que, ao acabar com fundações, o estado deve oferecer uma forma de resguardar os funcionários, como um PDV, por exemplo.