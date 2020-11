Governo quer alinhar projeto com o Legislativo antes de enviar mensagem à Casa Rafael Wallace/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 23/11/2020 14:29

Como esperado, o governo fluminense apresentou nesta segunda-feira detalhes da reforma administrativa estadual ao presidente da Alerj, André Ceciliano (PT). O parlamentar fez algumas ponderações e, por isso, o projeto ainda será modificado. Até porque a intenção do governador em exercício, Cláudio Castro, é alinhar uma proposta com o Legislativo antes de enviar a mensagem à Casa

Castro, inclusive, já falou expressamente que o projeto de reestruturação do Estado do Rio será "construído a partir de diálogo com a Alerj", para evitar que o texto de autoria do Executivo seja mutilado na Assembleia.

