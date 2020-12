Presidente da comissão, deputado Flavio Serafini ponderou que o calendário no fim deste ano está apertado Rafael Wallace/Alerj

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 10/12/2020 17:18 | Atualizado 10/12/2020 17:38

A votação do relatório final da CPI do Rioprevidência, instalada na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), foi adiada para fevereiro de 2021. A sessão seria realizada nesta sexta-feira (11 de dezembro), mas devido à sabatina da Agenersa no mesmo dia os integrantes da comissão decidiram concluir os trabalhos na abertura do ano legislativo.

"Como o calendário está apertado, vamos concluir a comissão em fevereiro", declarou o presidente do colegiado, deputado Flavio Serafini (Psol).

Publicidade

A CPI foi instaurada em 2019 com objetivo de investigar as operações financeiras realizadas pelo Rioprevidência (em especial, a chamada Operação Delaware, concretizada em 2014), bem como as causas do desequilíbrio do fundo.

Os parlamentares que compõem o grupo também se debruçaram sobre estudos elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do Ministério Público (MPRJ), que indicam irregularidades na administração do fundo previdenciário.