Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 24/11/2020 06:00

O governo Castro decidiu de fato alinhar com a Alerj a reforma administrativa que será implementada em solo fluminense. Tanto é que a equipe do Palácio Guanabara vai fazer modificações na projeto a pedido do presidente da Casa, André Ceciliano (PT). O núcleo duro do Executivo do Rio apresentou ontem a proposta ao parlamentar, que fez algumas ponderações. O novo texto então poderá vir com um Programa de Demissão Voluntária (PDV) a empregados de sociedades de economia mista — no caso de extinção desses órgãos.

A ampla reforma que o governo do Rio pretende tirar do papel geraria uma economia de R$ 1 bilhão em 12 meses. Agora, com as alterações na proposta, também serão feitos mais estudos de economicidade, resultando em novos números.

Como a coluna antecipou em 7 de outubro, o objetivo do governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, é fundir fundações e extinguir algumas empresas e sociedades de economia mista.

Texto será enviado este ano

A intenção de Cláudio Castro é enviar o texto ainda este ano à Assembleia Legislativa. Entretanto, a votação só deverá ficar para o próximo ano diante da complexidade do assunto, que vai demandar muita discussão.

Ceciliano demonstrou ao governo que o tema será enfrentado e que ele poderá sim pautar o projeto sem demoras, mas ressaltando que serão necessários debates na Casa legislativa.

Secretários na reunião

Os detalhes da proposta elaborada pelo Executivo foram apresentados pelo secretário de Planejamento, José Luís Zamith, em uma reunião que teve a presença do governador interino e dos titulares das secretarias de Fazenda (Guilherme Mercês), Casa Civil (Nicola Miccione) e de Governo, André Lazaroni, além do procurador-geral do Estado, Bruno Dubeux.