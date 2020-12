Promotor Luciano Mattos, procuradora de Justiça Leila Costa e o promotor Virgílio Stavridis foram os três mais votados Reprodução internet

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/12/2020 19:45

Os membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) participaram nesta sexta-feira da eleição para o cargo de procurador-geral de Justiça (PGJ) para o próximo biênio (janeiro de 2021 a janeiro de 2023). Entre os cinco candidatos, o promotor Luciano Mattos foi o primeiro colocado: recebeu 546 votos no pleito. A procuradora de Justiça Leila Costa ficou em segundo, com 501 votos. O promotor Virgílio Stavridis foi o terceiro mais votado (427).

Os procuradores Marcelo Rocha Monteiro (143 votos) e Ertulei Laureano (93) ficaram na quarta e quinta posição, respectivamente. Monteiro, aliás, foi apontado como o candidato favorito pelo clã Bolsonaro e pelo próprio governador em exercício, Cláudio Castro, e ficou fora da lista tríplice.

Publicidade

Pela lei, agora o atual chefe do MPRJ, o procurador Eduardo Gussem, tem que encaminhar um ofício ao governador em exercício comunicando o resultado da votação e com a indicação dos três candidatos mais votados.

A Constituição Estadual do Rio de Janeiro determina ainda que o governador indique para o cargo apenas um nome que esteja na lista tríplice. Nos bastidores, tudo indica que Castro vai escolher Mattos para a missão.



Publicidade

COMPROMISSO DOS MAIS VOTADOS

Apesar de qualquer um dos três da lista ter amparo legal para ser escolhido por Castro, eles (Luciano Mattos, Leila Costa e Virgílio Stavridis) chegaram a se comprometer entre seus pares a respeitar a indicação do mais votado.

Publicidade

Os três foram os únicos entre os cinco candidatos a assinaram um documento da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (Amperj) assumindo esse compromisso.