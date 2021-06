Pedido de soltura foi feito pela defesa de Patrick Marcelo da Silva Francisco e estendido a outros dois presos - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 15:11

Rio - A 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJRJ) determinou, nesta terça-feira (16), que três presos em uma operação da Polícia Civil na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte da cidade, que deixou 28 mortos, sejam soltos. A ação aconteceu em 6 de maio. A decisão do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto ocorreu por excesso de prazo, já que desde a prisão dos acusados não foi oferecida denúncia.



O pedido de soltura foi feito pela defesa de Patrick Marcelo da Silva Francisco e estendido a Max Arthur Vasconcellos de Souza e Vinicius Pereira da Silva. Eles foram presos em flagrante durante a ação, acusados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. No dia 8 do mesmo mês, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em uma audiência de custódia. Na decisão, o magistrado alega que a demora na conclusão do inquérito e na apresentação da denúncia configuram coação ilegal.



"O que se vê é uma desarrazoada demora na conclusão do Inquérito Policial, sem que para isso tenha contribuído o paciente, pelo que entendo configurada a coação ilegal, pois ultrapassado o limite aceitável para a conclusão da fase inquisitiva, sem que a defesa tenha contribuído para isso", considerou o desembargador.