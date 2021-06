Após aprovação da Alerj, matéria precisa de sanção de Cláudio Castro - Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:57

Rio - Deputados da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovaram, nesta quarta-feira, a prioridade de atendimento de serviços públicos essenciais à pessoas com deficiência. Empresas de água, luz, gás, telefonia e internet precisarão seguir a lei 4.053/21. O governador Cláudio Castro (PSC) tem até 15 dias úteis para sancionar ou vetar o PL.

De acordo com o projeto de lei do deputado Sérgio Fernandes (PDT), familiares de pessoas com deficiência física poderão usufruir da prioridade ao comprovar que moram com o beneficiário. O PL também estabelece que a regularização do pagamento e corte de serviços precisa ser realizada após a notificação prévia.

"É evidente que muitos desses direitos, mesmo contidos na Constituição Federal, não estão sendo respeitados pela sociedade como um todo. Assim sendo, esse projeto busca corroborar e dar eficácia ao disposto no Estatuto da Deficiência”, justificou o autor.