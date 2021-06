Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) disponibiliza auxílio financeiro para alunos e servidores - Reprodução / Internet

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) disponibiliza auxílio financeiro para alunos e servidores

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:34

Rio - A partir do mês de julho, estudantes e servidores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) terão direito a uma série de auxílios financeiros visando a uma melhoria das condições de estudo e trabalho. As medidas, instituídas pela Reitoria nesta quarta-feira (2), em quatro Atos Executivos de Decisão Administrativa (Aedas), reconhecem o empenho da comunidade universitária em manter suas atividades em meio às adversidades e buscam minimizar impactos causados pela pandemia.



Para alunos cotistas da graduação e do ensino básico no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj), será fornecido auxílio destinado à aquisição de material didático no valor de R$ 600,00. De acordo com o Aeda 22/2021, o pagamento ocorrerá em parcela única.



Já o Aeda 25 busca garantir a segurança alimentar dos alunos cotistas e em vulnerabilidade social durante os períodos remotos emergenciais. Os estudantes do CAp-Uerj, de graduação e de pós-graduação stricto sensu receberão o valor R$ 300,00 de julho a dezembro. São considerados em situação de vulnerabilidade social aqueles que ingressaram na universidade por ampla concorrência, mas possuem renda familiar per capita de até dois salários mínimos.



De acordo com o reitor Ricardo Lodi, a Uerj e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) se uniram para encontrar fontes de custeio. "A permanência estudantil é um dos valores centrais da nossa administração. Por isso, foi feito um grande esforço da Uerj e da Secti no sentido de garantir o auxílio-alimentação aos alunos cotistas e socialmente vulneráveis, enquanto o nosso Restaurante Universitário do campus Maracanã não está em funcionamento e nossas unidades localizadas fora da cidade do Rio ainda não contam com os seus", disse Lodi.

