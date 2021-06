Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da Covid - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na CPI da CovidJefferson Rudy/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:06 | Atualizado 02/06/2021 17:37

Rio - O partido Patriota estuda lançar o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello como candidato ao Governo do Estado do Rio nas Eleições de 2022. De acordo com a Veja, o objetivo do partido seria de criar uma chapa "100% bolsonarista" no Rio, já que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) tem a possibilidade de se filiar ao mesmo partido.

Apesar de ser aliado de Bolsonaro, segundo pesquisa de intenção de voto do Instituto Paraná, o militar teria dificuldade em se eleger como senador. De acordo com o estudo, Pazuello teria apenas 5,6% das intenções de voto, atrás de Benedita da Silva (PT), Romário (PL) e Alessandro Molon (Rede).