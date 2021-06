Empresa de cestas básicas foi autuada durante a operação - Divulgação

Empresa de cestas básicas foi autuada durante a operaçãoDivulgação

Por O Dia

Publicado 02/06/2021 16:59 | Atualizado 02/06/2021 17:00

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou nesta quarta-feira uma operação de combate ao trabalho análogo à escravidão na Zona Norte do Rio. De acordo com a PRF, a ação aconteceu no bairro Jardim América, onde uma empresa chegou a ser autuada e os proprietários encaminhados para o Ministério Público do Trabalho (MPT).

Durante a operação, que teve a participação também de procuradores do MPT, policiais fiscalizaram pontos de comércio alimentício, entrevistando trabalhadores. Em pelo menos um estabelecimento ficou constatado pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão.



Uma empresa de cestas básicas chegou a ser autuada e os envolvidos foram encaminhados para o Ministério Público do Trabalho afim que sejam tomados os procedimentos legais cabíveis.