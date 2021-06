Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) foi tema de audiência pública da Alerj Reprodução / Internet

Publicado 01/06/2021 13:39

A Comissão de Educação da Alerj, presidida pelo deputado Flávio Serafini (Psol), em parceria com a Comissão de Ciência e Tecnologia, comandada por Waldeck Carneiro (PT), realizou hoje a audiência pública 'Uerj: balanço 2020 e perspectivas 2021'. Na ocasião, foram encaminhadas propostas de fortalecimento da universidade.

Entre elas a regulamentação dos duodécimos - para reforçar a autonomia universitária -, a ampliação das políticas de Assistência Estudantil para que os estudantes possam dar sequência aos estudos mesmo com as dificuldades da pandemia, e o projeto de tombamento da instituição como Patrimônio Imaterial do Estado, que visa reconhecer a importância da universidade.

"A educação vive um momento muito difícil com essa pandemia, além disso ela tem sofrido ataques que buscam desestabilizar a produção de ciência e conhecimento em nosso Estado. Essas iniciativas que estamos construindo buscam fortalecer a Uerj, para que ela tenha sua autonomia respeitada e seu papel estratégico para o Estado reconhecido", afirmou Flavio Serafini, que é autor dos PLs de regulamentação dos duodécimos e de tombamento da Uerj.

REAJUSTE DE AUXÍLIO



A audiência encaminhou ainda a proposta de reajuste no valor do auxílio alimentação dos servidores da Universidade e que as representações sindicais e estudantis apresentem à universidade e ao Parlamento suas principais demandas, para que sejam debatidas no âmbito da discussão sobre a renovação do Regime de Recuperação Fiscal.

DESAGRAVO

Na reunião, foi feito ainda um desagravo à Uerj, que, nas últimas semanas, foi alvo de críticas e ataques: após uma polêmica no campus da instituição, o deputado do PSL, Anderson Moraes, chegou a apresentar um projeto de lei defendendo o fechamento da universidade.