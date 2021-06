Auxílio será destinado aos servidores lotados nas unidades escolares, Diretorias Regionais, e outros Reprodução

Publicado 31/05/2021 18:36 | Atualizado 31/05/2021 20:06

Profissionais da Secretaria Estadual de Educação (Seeduc) vão ganhar um reforço financeiro para investir nas aulas remotas. Decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (31) prevê a concessão do auxílio tecnológico, pago em cota única no valor de R$ 1.500,00, em folha suplementar no mês de junho.

Ao todo, serão beneficiados 48 mil servidores da rede estadual de ensino em um investimento total de mais de R$ 72 milhões.



O auxílio será destinado aos servidores da carreira do magistério lotados nas unidades escolares, nas Diretorias Regionais e na sede da Seeduc, e também aos demais funcionários que exercem os seguintes cargos e funções: diretor e diretor-adjunto de unidade escolar; secretário escolar; coordenador pedagógico; orientador educacional; assistente operacional escolar; agente de Acompanhamento de Gestão Escolar; agente de pessoal; agente de leitura; auxiliar de secretaria e professor articulador pedagógico.



Secretário de Educação, Comte Bittencourt disse que "investir em tecnologia é um dos pilares da estratégia da Seeduc em qualificar o ensino fluminense".

"Nossos profissionais reinventaram sua prática pedagógica durante a pandemia, e percebemos a necessidade de garantir que eles tivessem equipamentos atuais e ferramentas necessárias para um ensino remoto de qualidade", disse o secretário.