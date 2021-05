Câmara de Vereadores discute, em audiência nesta terça-feira, projeto do governo Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 31/05/2021 12:29

A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro discute nesta terça-feira o projeto do governo municipal que cria a previdência complementar de servidores municipais. A audiência será comandada pelas comissões de Administração e Finanças da Casa e terá a presença de representantes do Executivo e do funcionalismo carioca.

Depois dessa etapa, a proposta não deve demorar para ir ao plenário. A expectativa do governo é de que a medida seja votada neste primeiro semestre, antes do recesso parlamentar.

O texto afetará somente os funcionários públicos que ingressarem no município após a edição da lei (em caso de aprovação).



O regime de previdência complementar bancará parte das aposentadorias — apenas o valor acima do teto previdenciário, de R$ 6.433,57.



Por determinação federal, além do Município do Rio, outros entes que ainda não têm fundo complementar deverão criá-lo ou aderir a um já existente.