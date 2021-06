Vitórya havia completado 22 anos no último dia 30 - Reprodução / Facebook

Vitórya havia completado 22 anos no último dia 30Reprodução / Facebook

Por Carolina Freitas

Publicado 02/06/2021 15:29 | Atualizado 02/06/2021 16:58

Rio - Uma mulher, identificada como Vitórya Melissa Mota, de 22 anos, morreu na tarde desta quarta-feira após ser esfaqueada por um homem, identificado como Matheus dos Santos da Silva, na praça de alimentação do Plaza Shopping, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com as primeiras informações, a vítima chegou a ser socorrida ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). O DIA entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde (SES), que informou que a mulher já chegou à unidade de saúde sem vida.

Vitórya havia completado 22 anos no último dia 30. Segundo o delegado da 76ª DP (Niterói) Luiz Henrique Marques, que acompanha o caso, o criminoso seria um colega da vítima. Ambos teriam se conhecido em um curso técnico de enfermagem. Ainda de acordo com Luiz, Matheus teria comprado a faca em uma loja do shopping minutos antes de cometer o crime. Além disso, os dois tinham o costume de se encontrar no estabelecimento no final das aulas. De acordo com relatos de amigos de Vitórya, o assassino "nutria um amor não correspondido" pela vítima.

Depois do crime, o assassino foi detido por seguranças do estabelecimento e encaminhado a 76ª DP (Niterói), onde responderá pelo crime de feminicídio. Ainda não há informações sobre o local e data do enterro de Vitórya.

Em nota, o Plaza Niterói informou que repudia qualquer ato de violência e que segue à disposição das autoridades para colaborar com as investigações caso seja necessário.