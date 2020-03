Filho de jogador de futebol Jobson é esfaqueado durante tentativa de assalto

O filho de 10 anos do jogador de futebol Jobson, que está no Independente, no Pará, foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto na tarde de quarta-feira, na quadra 408 de Santa Maria, no Distrito Federal. Jobson também atuou no Brasiliense, Botafogo e Atlético Mineiro.

A agressão ocorreu quando o suspeito tentou roubar a camisa do Flamengo usada pelo primo da vítima, de apenas 11 anos. A criança foi atingida no braço e levada pela mãe ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM). O estado de saúde da vítima não foi divulgado.