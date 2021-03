Acidente envolvendo três carros de passeio deixa um morto e três feridos na Rua Visconde de Niterói Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 07:02

Rio - Um acidente de trânsito grave, envolvendo três carros de passeio, deixou ao menos uma mulher morta e outras três pessoas feridas, na manhã desta segunda-feira (15), na Rua Visconde de Niterói, na altura da Mangueira, Zona Norte do Rio.

De acordo com o Centro de Operações Rio, por conta do acidente o trânsito está complicado na região. Motorista que segue em direção ao Centro precisa ter paciência.

Agentes da Guarda Municipal do Rio e homens da Polícia Militar estão no local do acidente e orientando quem passa pela região.

As vítimas feridas foram socorridas e levadas para hospitais da região.