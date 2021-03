Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí Luciano Belford / Agência O DIA

Publicado 24/03/2021 06:47

Rio - Um policial militar de folga reagiu a uma tentativa de assalto e conseguiu balear um dos suspeitos. O caso foi registrado na noite desta terça-feira (23), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O criminoso morreu depois de ter sido atropelado por um motorista que passava pela região.

Testemunhas contaram à polícia que o agente de segurança estacionou o carro no bairro Venda da Cruz para falar ao telefone. Dois homens em uma motocicleta pararam ao lado e anunciaram o assalto. O policial reagiu e conseguiu ferir um dos bandidos.

Mesmo baleado, o criminoso tentou fugir, mas foi atingido por um carro que passava no momento do crime. Ele não resistiu e morreu no local. Assustado com os disparos, o motorista não parou.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo vai investigar o caso. A Polícia Civil vai analisar as imagens das câmeras de segurança da região para identificar a placa do veículo. A polícia também tenta identificar a identidade do segundo criminoso. O PM assaltado prestou depoimento e foi liberado.