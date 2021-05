A vítima foi transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 16:48 | Atualizado 23/05/2021 17:08

Neste sábado, Frank Corrêa, suplente do vereador André Casquinha (MDB), sofreu uma tentativa de homicídio, em São José do Imbassaí, bairro do município de Maricá. Segundo informações da polícia, Frank estava acompanhado de Alessandro Celestino e ambos teriam ido fazer uma entrega, quando foram rendidos por três homens armados com revólveres e pistola. Até o momento, as investigações consideram que Corrêa foi atingido após tentar fugir dos assaltantes enquanto eles transferiam as mercadorias para outro veículo.

Ainda segundo informações da polícia, Frank e André teriam sido encaminhados pelos criminosos até uma região de restinga do município, no carro roubado. No local, após algum tempo, chegou um outro veículo e foi quando os assaltantes iniciaram o transbordo das mercadorias. Na ocasião, o suplente do vereador teria tentado fugir e um dos homens atirou em sua direção, o atingindo com dois disparos - um perfurou o pulmão e outro lesionou a coluna cervical.

Publicidade

A partir dali, os criminosos seguiram com o veículo roubado e assaltaram, pelo menos, um estabelecimento comercial na região do Centro de Maricá e um outro carro. Logo após, eles foram abordados pela Polícia Militar e, depois de uma troca de tiros na Rodovia Amaral Peixoto, os assaltantes conseguiram fugir.

Após o confronto, a polícia fez buscas na Restinga, quando foi abordada pela outra vítima do assalto, que encaminhou os policiais para o local onde Frank estava baleado. Analisando a gravidade das lesões, os policiais o socorreram e o levaram até o Hospital Municipal Conde Modesto Leal. De lá, ele foi transferido para o Hospital Alberto Torres.

Publicidade