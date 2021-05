O momento foi flagrado por uma câmera de segurança que monitora a região Reproducão/Redes Sociais

Por IG - Último Segundo

Publicado 14/05/2021 10:40

Rio - Uma mulher de 35 anos lutou contra um assaltante na madrugada da última quarta-feira, 12, e foi salva por um motorista de ônibus, que parou o veículo e abriu a porta para ela entrar, em Anápolis, a 55 km de Goiânia (GO). O momento foi flagrado por uma câmera de segurança que monitora a região.

A briga com o assaltando durou quase dois minutos. Pelas imagens de segurança, a mulher aparece sozinha em um ponto de ônibus no centro da cidade segurando o celular. O homem se aproxima dela e tira uma faca. Em entrevista a uma TV local, sem mostrar o rosto, a mulher disse que ele chegou dizendo para ela calar a boca e entregar o celular.

A mulher reage ao assalto com chutes, socos e tenta segurar a mão dele para não ser esfaqueada. Enquanto os dois brigam, um ônibus que passava pela avenida para no ponto e o motorista abre a porta traseira. A mulher empurra o assaltante mais uma vez e consegue correr para dentro do veículo, escando da violência. O assaltando sai andando na direção oposta. Assista ao vídeo:





A jovem Fernanda estava a caminho do trabalho, quando foi atacada por um assaltante, na Rua Faiad Hanna e corajosamente e com risco a sua integridade física e a própria vida, entrou em luta corporal. Com o meliante Anápolis continua em evidência, na onde de alta criminalidade.A jovem Fernanda estava a caminho do trabalho, quando foi atacada por um assaltante, na Rua Faiad Hanna e corajosamente e com risco a sua integridade física e a própria vida, entrou em luta corporal. Com o meliante pic.twitter.com/qy2Gir3KMf May 13, 2021

O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Anápolis. De acordo com a Polícia Civil, a mulher teve cortes na mão por causa da briga e o ladrão não conseguiu levar nenhum bem material. Segundo o G1, Até a manhã da última quinta-feira, 13, ninguém havia sido preso pelo caso, que está sendo investigado pelo 1ª Distrito Policial de Anápolis.